V Uniturju zadovoljni s poletno sezono na Rogli

Zreče, 4. avgusta - V zreškem podjetju Unitur so zadovoljni s poletno sezono na Rogli. Julija so namreč zabeležili štiri odstotke več nočitev kot lanskega julija, napovedi za ta mesec pa se zaenkrat gibljejo na ravni lanskega avgusta, so za STA povedali v Uniturju. Letos bo sicer Rogla gostila čez 60 odstotkov slovenskih in okoli 40 odstotkov tujih gostov.