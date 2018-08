Belfast, 2. avgusta - Nogometaši ljubljanske Olimpije so se uvrstili v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Potem ko so na prvi tekmi 2. kroga premagali Crusaders s 5:1, so v Belfastu na povratnem obračunu igrali neodločeno 1:1 (1:1). Ljubljančane v 3. krogu čaka ekipa Helsinkov. Edini zadetek za Ljubljančane je nocoj dosegel Nik Kapun v 15. minuti.