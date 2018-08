Hočevarjeva in Novakova evropski mladinski prvakinji v spustu na divjih vodah

Skopje, 2. avgusta - V Skopju se je danes začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Uvodni dan prvenstva so bile na sporedu posamične tekme v klasičnem spustu, kjer sta zablesteli mladinki Eva Alina Hočevar in Lea Novak. V ženskem kanuističnem dvojcu sta priveslali do naslova evropskih prvakinj.