Avgusta stalno sestavo Slovenske vojske dopolnjuje 91 pogodbenih rezervistov

Ljubljana, 2. avgusta - Avgusta stalno sestavo Slovenske vojske dopolnjuje 91 pripadnikov pogodbene rezervne sestave, do konca leta pa načrtujejo vpoklic okrog 60 rezervistov mesečno, so sporočili z ministrstva za obrambo (Mors). Pogodbeni rezervisti opravljajo podporne naloge, varujejo vojaške objekte, sodelujejo pri varovanju državne meje in drugih vojaških nalogah.