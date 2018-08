Ljubljana, 2. avgusta - Zvečer in ponoči bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod v notranjosti vzhodni do severovzhodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.