Prometna napoved do 9. avgusta

Ljubljana, 2. avgusta - Zaradi poletnih počitnic prometnoinformacijski center pričakuje povečan promet med vsemi vikendi do konca avgusta. Največ zastojev sicer pričakujejo na avtocestah med Avstrijo in Hrvaško. Zaradi kolektivnih dopustov v Italiji pa pričakujejo povečan promet tudi v Istri med Italijo in Hrvaško ter na avtocesti med Italijo in Madžarsko.