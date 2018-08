Levica bo petorčku predlog sporazuma o projektnem partnerstvu poslala do konca tedna

Ljubljana, 2. avgusta - Levica, ki je peterici pod okriljem LMŠ ponudila projektno partnerstvo za podporo manjšinski vladi, bo predlog sporazuma za to partnerstvo poslala do konca tedna. Pogovori se bodo nadaljevali v začetku naslednjega tedna, sporazum pa bo stopil v veljavo ob pozitivni odločitvi članstva Levice na referendumu, ki poteka te dni, so pojasnili v stranki.