Hekerji junija vdrli v Reddit in pridobili podatke o uporabnikih

San Francisco, 2. avgusta - Spletna stran Reddit je bila junija tarča vdora hekerjev, so v sredo potrdili pri podjetju. Kot so pojasnili, so hekerji pridobili informacije nekaterih zaposlenih, s čimer so dobili dostop do podatkovnih baz in vpisov. Pri Redditu niso želeli pojasniti, kako obširen je bil vdor, piše britanski BBC.