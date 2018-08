Odpadki v Študi tudi po izteku roka za odvoz

Ljubljana, 2. avgusta - Balirani odpadki v Študi pri Domžalah tudi po izteku roka, ki ga je za odvoz podjetju Publikus naložila inšpekcija za okolje in naravo inšpektorata za okolje in prostor, ostajajo. Podjetje sicer zagotavlja, da so bale odpadkov v Študo pripeljali zgolj na začasno skladiščenje ter da ne povzročajo nikakršnih emisij snovi v okolje.