V masivu Mont Blanca umrli trije alpinisti

Lyon, 2. avgusta - V francoski pokrajini Savoja so se davi v bližini grebena Domes de Miage v masivu Mont Blanca smrtno ponesrečili trije alpinisti. Alpinisti, katerih identiteta ni znana, so umrli na okoli 3600 metrih višine, glede na prve ugotovitve so padli s stene, so navedli francoski žandarji.