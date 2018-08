EU končala gradnjo največjega fotovoltaičnega solarnega polja v Gazi

Gaza, 5. avgusta - EU je dokončala gradnjo največjega fotovoltaičnega solarnega polja v Gazi, ki bo zagotavljalo električno energijo za obrat, ki razsoljuje vodo za 75.000 prebivalcev južne Gaze in ki ga je prav tako financirala EU. Z novim virom energije bo obrat do leta 2020 zagotovil pitno vodo za 250.000 ljudi v južni Gazi, so sporočili iz Bruslja.