Predstojniki visokošolskih in raziskovalnih institucij za samostojno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj

Ljubljana, 2. avgusta - Predstojniki številnih visokošolskih in raziskovalnih institucij so se v pismu predsednikom parlamentarnih strank zavzeli za izločitev visokega šolstva in znanosti iz sedanjega MIZŠ in oblikovanje ministrstva, ki bi vključevalo še tehnološki razvoj. Opozorili so tudi na nižanje javnih sredstev za znanost in visoko šolstvo ter zastarelo zakonodajo.