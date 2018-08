Švicarko neprimerno obnašanje in ravnanje s psi stalo 1900 evrov

Lucija, 2. avgusta - Švicarka si je v sredo v Luciji pridelala 1905 evrov glob na račun nedostojnega obnašanja do policistov in tega, da je dva psa pustila zaprta v avtomobilu. Policijo so sredi popoldneva na pomoč poklicali zaposleni lokala, ki so jih mimoidoči in gostje opozorili na pse, zaklenjene v avtomobilu.