Pozitivni odzivi na teniško štoparico

Washington, 2. avgusta - Štoparici za odštevanje časa med točkami in ogrevanje v tenisu, ki sta premiero doživeli ta teden na glavnem delu turnirjev ATP in WTA v Washingtonu, so igralci in igralke načeloma dobro sprejeli, čeprav bodo nekateri zdaj morali prej končati s poslušanjem glasbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.