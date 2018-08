Na Velikonočnem otoku poslej omejitve za turiste

Santiago de Chile, 2. avgusta - Na Velikonočnem otoku, znanem po kamnitih skulpturah v obliki človeka moai, od srede velja vrsta omejitev za potovanje in bivanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Čilske oblasti želijo z novo zakonodajo, ki so jo sprejele zaradi grožnje lokalnim običajem in okolju, zmanjšati število obiskovalcev in prebivalcev otoka.