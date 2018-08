V Trbovljah prenavljajo zunanjost OŠ Ivana Cankarja

Trbovlje, 5. avgusta - V Trbovljah so se lotili prenove zunanjosti Osnovne šole Ivana Cankarja. Uredili bodo šolske urbane vrtičke ter izvedli prenovo na ekološki oz. povsem nov način. Naložbo, vredno nekaj več kot 50.000 evrov, sofinancirata država in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so sporočili s trboveljske občine.