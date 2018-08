V sklopu Ljubljana festivala drevi koncert glasbe družine Bach

Ljubljana, 2. avgusta - V sklopu Ljubljana festivala bo drevi ob 20. uri v Narodni galeriji koncert, ki so ga naslovili Lamento in ki bo v znamenju bogate glasbene zapuščine družine Bach. Ob Komornem godalnem orkestru Slovenske filharmonije bodo nastopili solisti sopranistka Nika Gorič, violinistka Lana Trotovšek, flavtist Boris Bizjak in čembalist Tomaž Sevšek.