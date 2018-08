Akosovi popravljalni ukrepi po mnenju računskega sodišča zadovoljivi

Ljubljana, 2. avgusta - Računsko sodišče je pregledalo odzivno poročilo Akosa na poročilo o pravilnosti poslovanja v letih 2014 in 2015, v katerem mu je sodišče izreklo negativno mnenje. V porevizijskem poročilu je ugotovilo, da so izkazani popravljalni ukrepi zadovoljivi, so danes sporočili iz računskega sodišča.