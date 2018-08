Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Analitiki ocenjujejo, da so na dobičke Nasdaqa vplivali dobri rezultati podjetja Apple, ki je dosegel rekordne četrtletne dobičke. Dow Jones pa je izgubil na vrednosti zaradi groženj s trgovinskimi vojnami. Predsednik ZDA Donald Trump načrtuje dvig carin na dobrine iz Kitajske.