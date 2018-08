Turčija po bombnem napadu za ponovno uvedbo smrtne kazni

Ankara, 1. avgusta - Predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes obljubil boj proti kurdskim milicam "do zadnjega terorista" in podprl ponovno uvedbo smrtne kazni v Turčiji. S tem se je odzval na bombni napad, v katerem sta bila v torek zvečer ubita soproga vojaka in njen dojenček. Oblasti namreč odgovornost za napad pripisujejo Kurdski delavski stranki (PKK).