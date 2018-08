Zaradi prenove zaprt del Prešernove ceste v Ljubljani

Ljubljana, 2. avgusta - Zaradi prenove bo od danes pa do predvidoma 15. septembra popolno zaprta Prešernova cesta v središču Ljubljane, in sicer na delu med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto. To pomeni tudi obvoz linij Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) 14, 18 in 18L, so sporočili iz ljubljanske mestne občine.