Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 1. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji ponovno imenovala Jadrana Klinca za direktorja Uprave RS za pomorstvo za dobo petih let. Tokratni mandat bo trajal od 30. oktobra letos do 29. oktobra 2023, Klinc pa bo imel znova možnost ponovnega imenovanja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.