Novinarski organizaciji kritični do belgijske takse za novinarje

Ljubljana/Bruselj, 1. avgusta - V Društvu novinarjev Slovenije in Združenju novinarjev in publicistov so kritični do belgijske uvedbe varnostne takse za novinarje, ki pokrivajo vrh EU. V društvu menijo, da se je ukrepu treba takoj postaviti po robu, v združenju pa, da ukrep finančno nagrajuje birokracijo.