Slovenski nogometni klubi po nadaljevanje evropske poti

Ljubljana, 2. avgusta - Slovenske nogometne klube ljubljansko Olimpijo, Maribor, Domžale in velenjski Rudar drevi čakajo povratne tekme 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Po prvih tekmah najbolje kaže Ljubljančanom, najslabše pa Velenjčanom, ki so doma izgubili z 0:2 proti romunski Steaui. Domžale in Maribor sta iztržila neodločena izida.