Za projekte lokalnih akcijskih skupin 608.000 evrov

Ljubljana, 1. avgusta - Lokalna akcijska skupina je objavila 607.600 evrov vreden javni poziv za izbor operacij, s katerim uresničujejo cilje strategije lokalnega razvoja Za mesto in vas v letošnjem letu. Na razpis se lahko med drugim prijavijo posamezniki, društva, zavodi, podjetja in kmetije iz območja Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina in Vodic.