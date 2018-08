Ljubljanska borza: Delnice Krke najbolj prometne

Ljubljana, 1. avgusta - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 790.330 evrov poslov. Največ z delnicami Krke, katerih tečaj je pridobil tretjino odstotka. V zelenem so dan sklenile še delnice Uniorja, medtem ko so delnice Intereurope, Luke Koper, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav izgubile.