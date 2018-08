Avstrija s pilotnim projektom zvišala hitrost na avtocesti

Dunaj, 1. avgusta - Avstrija je danes na dveh odsekih zahodne avstrijske avtoceste A1 med Dunajem in Salzburgom začela enoletni pilotni projekt, s katerim je zvišala najvišjo dovoljeno hitrost vožnje na 140 kilometrov na uro. Pojavila so se že številna vprašanja o varnosti in onesnaževanju okolja.