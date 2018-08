V Radovljici sumljiva moški in ženska fotografirata hiše in bloke

Radovljica, 1. avgusta - Radovljiški policisti se te dni srečujejo s prijavami sumljivega ravnanja. Na območju Radovljice so namreč občani opazili moškega in žensko, ki sta fotografirala hiše in bloke na Bevkovi in Cankarjevi ulici. Ker gre morda za poskus tatvin in vlomov, policisti občane prosijo za pomoč z dodatnimi informacijami.