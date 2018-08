Slovenska četverica v četrtek po 3. kvalifikacijski krog evropske lige

Ljubljana, 1. avgusta - Slovenske nogometne klube ljubljansko Olimpijo, Maribor, Domžale in velenjski Rudar v četrtek zvečer čakajo povratne tekme 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Po prvih tekmah najbolje kaže Ljubljančanom, najslabše pa Velenjčanom, ki so doma izgubili z 0:2 proti romunski Steaui. Domžale in Maribor sta iztržila neodločena izida.