Na Kaninu zadovoljni s potekom poletne sezone

Bovec, 2. avgusta - Na Kaninu so zadovoljni z dosedanjim potekom poletne sezone, saj beležijo za 10 do 15 odstotkov boljše rezultate od lanskoletnih, je za STA povedal prvi mož javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek. Samo v juliju so s krožno kabinsko žičnico tako prepeljali 10.376 potnikov, kar je dobrih 1500 več kot v lanskem juliju.