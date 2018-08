Evropska komisija svari pred lažnimi novicami v kampanji za evropske volitve

Bruselj, 1. avgusta - Volitve v Evropski parlament so ranljive za lažne novice in kibernetske napade, je opozorila Evropska komisija. Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je zato danes v pogovoru za nemške medije pozval družbena omrežja in članice EU k učinkovitejšemu boju proti spletnim manipulacijam z volivci, poroča nemški Deutsche Welle.