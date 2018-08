V arhivih Michaela Palina našli neuporabljena skeča skupine Monty Python

London, 1. avgusta - Michael Palin, član Monty Python, je lani junija londonski Britanski knjižnici podaril gradivo, povezano z ustvarjanjem te britanske humoristične skupine. V njegovem arhivu, ki vsebuje prek 50 zvezkov z osnutki skečev in idejami, so po pisanju tujih medijev našli dva neuporabljena skeča za film Monty Python in Sveti gral.