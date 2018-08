Helikopterji SV julija poleteli na pomoč 77-krat

Ljubljana, 1. avgusta - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske (SV) so julija priskočile na pomoč 77-krat, od tega so največkrat poskrbele za nujne helikopterske prevoze, in to v 47 primerih, v 23 primerih pa so sodelovale pri reševanju v gorah. Helikopterji so sicer letos posredovali 38-krat več kot v enakem obdobju lani.