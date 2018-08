V hudi prometni nesreči na Hrvaškem naj bi umrl Slovenec

Zadar, 1. avgusta - Na avtocesti Zagreb - Split se je blizu počivališča Brinje v Liki davi zgodila huda prometna nesreča, v kateri je po neuradnih informacijah umrl slovenski državljan. Dva človeka sta bila v nesreči poškodovana in so ju prepeljali v bolnišnico v Ogulinu, poročajo hrvaški mediji. Med izvozoma Brinje in Žuta Lokva nastajajo zastoji.