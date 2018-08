Levanič: Najtežje je vladati v manjšinski vladi

Ljubljana, 1. avgusta - Glavni tajnik SD Dejan Levanič je danes pred srečanjem peterice strank in Levice dejal, da je manjšinska vlada tudi sprejemljiva, da pa je v njej najtežje vladati in sprejemati odločitve. Ob tem je izrazil razočaranje, da Levica vstopa v koalicijo ni podprla, saj da bi zaradi doseženih kompromisov lahko naredil premik v smeri, ki so si jo želeli.