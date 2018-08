Slovenski judoisti z mislimi že na svetovno prvenstvo

Izola, 1. avgusta - Izola te dni tradicionalno gosti poletne priprave judoistov iz različnih držav. Kljub vročini zavzeto trenirajo tudi slovenski reprezentanti, ki so z mislimi že pri septembrskem svetovnem prvenstvu v azerbajdžanskem Bakuju. Naši aduti so z dosedanjimi pripravami zadovoljni in samozavestni, da se bodo lahko borili za sam vrh.