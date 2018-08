Ladja Triglav nazaj z misije Sophia

Ljubljana/Koper, 1. avgusta - Večnamenska ladja Triglav s 37-člansko posadko se je danes vrnila v koprsko pristanišče po koncu delovanja na misiji EUNAVFOR MED - Sophia v Sredozemskem morju. To je bilo za posadko in ladjo že tretje sodelovanje v mednarodnih operacijah in drugo na tej misiji, so sporočili z ministrstva za obrambo.