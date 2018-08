Festival Indigo se bo septembra posvetil govoricam

Ljubljana, 5. avgusta - Festival sodobnih idej Indigo, ki bo v začetku septembra oživil Trg francoske revolucije, Križevniško, Gosposko, Gregorčičevo in Vegovo ulico ter Novi trg, bo v 3. izdaji potekal na temo Govorice. Z obiskovalci bo delil ustvarjalne razmisleke skozi razstave, koncerte, predstave, predavanja in debate z domačimi in tujimi umetniki ter teoretiki.