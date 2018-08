V Brežicah odprte prijave na oktobrski podjetniško-obrtni in kmetijski sejem

Brežice, 1. avgusta - Brežiški občinski Zavod za podjetništvo, turizem in mladino je te dni objavil razpis za prijavo na Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem 2018. Tega bodo letos pripravili osmič zapored, v športni dvorani pri Osnovni šoli Brežice bo potekal 20. in 21. oktobra, so sporočili iz zavoda.