V Celju v prvem polletju rast turističnih nočitev

Celje, 4. avgusta - V Celju so do konca junija zabeležili 26.000 turističnih nočitev, kar je 2000 več kot v enakem obdobju lani. Kot so za STA povedali v Zavodu Celeia Celje, so junija zabeležili tudi 20-odstotni porast števila prodanih vstopnic za Stari grad. V porastu je junija in julija tudi obisk tujih turistov.