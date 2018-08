Celjska podtalnica po mnenju civilnih iniciativ onesnažena

Celje, 1. avgusta - Po navedbah Civilnih iniciativ Celje je podtalnica na vzhodu Celja močno onesnažena, onesnaženje pa se širi tudi proti zahodu in jugu mesta. Ogroženi so tudi viri pitne vode v Medlogu in okolici, vsi strupi pa iz zemlje prehajajo v prehransko verigo. V podjetju Vodovod-kanalizacija Celje na vodnih virih ne opažajo nikakršnega onesnaženja.