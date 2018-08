Med izzivi odprte znanosti komercialni in politični interesi

piše Lea Udovč

Ljubljana/Toulouse, 1. avgusta - Odprta znanost ne pomeni zgolj odprtega dostopa do znanstvenih objav, temveč je širše gibanje za večjo dostopnost in transparentnost znanosti. Različni deležniki se strinjajo, da jo potrebujemo, izziv pa je, kako jo ustrezno implementirati, saj so v ozadju različni politični in ekonomski interesi ter pomanjkanje financiranja in izobraževanja.