Tožilstvo in obramba v procesu proti Manafortu podala uvodna nagovora porotnikom

Alexandria, 1. avgusta - Tožilstvo in obramba nekdanjega šefa predsedniške kampanje Donalda Trumpa Paula Manaforta sta na začetku sodnega procesa zaradi davčnih utaj in bančnih poneverb v torek že izbrala šest moških in šest žensk za 12-člansko poroto, ki sta ji nato predstavila tudi uvodna nagovora.