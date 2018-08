V nesreči letala na severu Mehike 49 ranjenih

Ciudad de Mexico, 1. avgusta - Potniško letalo embraer 190 družbe Aeromexico je v torek padlo na tla med poskusom vzleta sredi neurja z letališča v Durangu na severu Mehike, vendar ni bilo previsoko in mehiške oblasti poročajo, da so preživeli vsi potniki in člani posadke na krovu, čeprav se je letalo kmalu po padcu na tla vnelo.