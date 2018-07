Newyorške borze končale z dobički

New York, 31. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Borzni analitiki ocenjujejo da so dvig indeksov spodbudili dobri zaslužki, gospodarski podatki in dobički industrijskih delnic zaradi poročil o nadaljevanju trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, poroča tuja tiskovna agencija AFP.