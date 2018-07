Turško sodišče zavrnilo prošnjo za izpustitev ameriškega pastorja

Izmir, 31. julija - Sodišče v turškem Izmirju je danes zavrnilo prošnjo za izpustitev ameriškega pastorja Andrewa Brunsona iz hišnega pripora v Turčiji in umiku prepovedi potovanja, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi hišnega pripora pastorja so se zaostrili odnosi med Turčijo in ZDA.