Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 31. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je Vipavska hitra cesta zaprta med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Voznikom vozil do 7,5 ton svetujejo, naj zapustijo hitro cesto na izvozu Vipava in nadaljujejo vožnjo po regionalni cesti do Razdrtega.