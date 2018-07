Deset Slovencev na atletsko EP v Berlinu

Berlin, 31. julija - Deset slovenskih atletov in atletinj bo nastopilo na letošnjem evropskem prvenstvu na prostem, ki bo v Berlinu od 7. do 12. avgusta, 6. avgusta popoldne pa bo že nekaj kvalifikacijskih tekmovanj. Evropske atletske zveze (EA) je danes objavila seznam nastopajočih in potrdila tudi nastop Neje Filipič (Kronos) v skoku v daljino.