Senatni demokrati zaradi politike ločevanja družin zahtevajo odstop ministrice za domovinsko varnost

Washington, 31. julija - Vodilni demokrat v senatnem odboru za pravosodje Dick Durbin iz Illinoisa je na zaslišanju o priseljevanju zahteval odstop ameriške ministrice za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen zaradi ločevanja otrok in njihovih staršev na meji z Mehiko. Republikanci niso šli tako daleč, a so bili tudi kritični do vlade.