Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 31. julija - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v zelenem. Na vlagatelje je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozitivno vplivalo dokaj optimistično vzdušje v ZDA, kjer so vlagatelji pozdravili govorice o ponovni vzpostavitvi pogovorov med ZDA in Kitajsko o trgovinskem sporu.